Claudia Gerini: "A quasi 50 anni voglio un altro figlio, ma da single in Italia non posso adottare: è assurdo" (Di giovedì 30 settembre 2021) "A quasi 50 anni voglio un altro figlio. Da single in Italia non posso adottare un bimbo. Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un'attrice, ha più eco»": a dirlo è Claudia Gerini sulle pagine del settimanale F. Già madre di di Rosa, 17 anni, avuta dall'ex marito manager Alessandro Enginoli, e di Linda, 12, da Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino e regista, l'attrice parla della fase di crescita delle sue figlie: "Nessuna madre è pronta alle crisi dell'adolescenza. Le ragazze sono più sofisticate, piene di sfumature e l'adolescenza è il momento in cui devi ...

