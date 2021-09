Britney Spears è libera dal padre, ma non dalla tutela: cosa succede adesso (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella prossima udienza si discuterà che fare della 'conservatorship'. Non è ancora finita Finalmente il padre Jamie è stato sollevato dall'incarico di tutore legale di Britney Spears: dopo le rivelazioni in tribunale della popstar, ha dato le sue dimissioni e ora è stato ufficialmente rimosso in tribunale dalla sua posizione di controllo del patrimonio della cantante. Il movimento #FreeBritney esulta e … Leggi su it.mashable (Di giovedì 30 settembre 2021) Nella prossima udienza si discuterà che fare della 'conservatorship'. Non è ancora finita Finalmente ilJamie è stato sollevato dall'incarico di tutore legale di: dopo le rivelazioni in tribunale della popstar, ha dato le sue dimissioni e ora è stato ufficialmente rimosso in tribunalesua posizione di controllo del patrimonio della cantante. Il movimento #Freeesulta e …

