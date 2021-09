(Di giovedì 30 settembre 2021) Aveva recitato in deceduto a soli 73 anni, ecco chi era. (screenshot video)Michael Tylo, un attore che è apparso nelleopera La Valle dei Pini, General Hospital,e, nel suo ruolo caratteristico del ricco e meditabondo archeologo Quinton Chamberlainn in, è morto martedì all’Henderson Hospital di Henderson, NV. Aveva 73 anni. Aveva anche avuto il ruolo di Luis Ramón nel telefilm Zorro. In passato era stato anche sposato con Deborah Hunter, la Taylor di. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Star in the Star, ascolti flop e polemiche: Ilary Blasi in difficoltà La sua morte è stata annunciata dall’Università del Nevada, a Las Vegas, dove Tylo era professore di cinema. Una causa della morte non è stata resa nota. “Michael Tylo era un essere umano bello e premuroso, era così ...

... mentre una giornata magica lo vede biker per ialtoatesini, escursionista tra le cascate ...californiano noto al grande pubblico per aver prestato il volto al Thorne Forrester di. ...A ben guardare, The MostBoy in The World , il documentario di Kristina Lindström e Kristian Petri che chiude il Festival di Pesaro 2021 e che ha al suo centro proprio Bjorn Andersen e le ...Aveva recitato in Beautiful e Sentieri, lutto nel mondo delle soap: addio all'attore deceduto a soli 73 anni, ecco chi era.Michael Tylo è apparso in diverse soap americane ma il suo ruolo caratteristico rimane quello del ricco e meditabondo archeologo Quinton Chamberlain in Sentieri della CBS. Michael Tylo è morto martedì ...