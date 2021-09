Assistenza agli alunni con disabilità. Norme, compiti, responsabilità e sentenze (Di giovedì 30 settembre 2021) Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, prevede all’art. 3, comma 2: «Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione scolastica b) alla definizione dell’organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri del riparto delle risorse professionali, di alunni disabili ai L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 settembre 2021) Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come integrato e modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, prevede all’art. 3, comma 2: «Lo Stato provvede, per il tramite dell’Amministrazione scolastica b) alla definizione dell’organico del personale ATA tenendo conto, tra i criteri del riparto delle risorse professionali, didisabili ai L'articolo .

Advertising

DavideCoc : RT @CafCisl: Alla viglia dello switch-off di tutte le credenziali diverse da SPID, CIE e CNS, per accedere ai servizi PA, si rafforza l'acc… - __Zefiro_ : RT @fish_and_ship_: Dayane si è svegliata con dei lividi che non sa spiegare, i segni di uno stupro subito in diretta televisiva davanti ag… - clexa_griffin : RT @fish_and_ship_: Dayane si è svegliata con dei lividi che non sa spiegare, i segni di uno stupro subito in diretta televisiva davanti ag… - nagioia08 : RT @fish_and_ship_: Dayane si è svegliata con dei lividi che non sa spiegare, i segni di uno stupro subito in diretta televisiva davanti ag… - Paola52702981 : RT @HSIItalia: ?? SALVATAGGI IN MOVIMENTO ??: la clinica mobile per animali di HSI/India ha compiuto il suo 1° anno di assistenza e ha rispos… -