Vogliono saltare due ore di inglese e spruzzano spray urticante: sette studenti e un docente rimangono intossicati (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cosa non si farebbe per saltare due ore di lezione? Oggi la nuova frontiera è lo spray urticante, quello al peperoncino. Quattro studenti minorenni di una scuola media a Leini, in provincia di Torino, sono stati segnalati dopo l'intervento dei carabinieri perché qualcuno aveva spruzzato dello spray urticante in classe. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Cosa non si farebbe perdue ore di lezione? Oggi la nuova frontiera è lo, quello al peperoncino. Quattrominorenni di una scuola media a Leini, in provincia di Torino, sono stati segnalati dopo l'intervento dei carabinieri perché qualcuno aveva spruzzato delloin classe. L'articolo .

