Valve al lavoro su un nuovo visore VR ' standalone' secondo un dataminer

(Di mercoledì 29 settembre 2021)è chiara sul suo impegno per la realtà virtuale, è qualcosa che abbiamo già visto con Index VR e grandi giochi della statura di Half Life: Alyx (oltre alla sua futura console Steam Deck) e a quanto pare anche il futuro della società è costellato da VR. È noto che l'azienda sta lavorando a unIndex VR, che avrà grandi novità rispetto al modello originale. Une YouTuber, SadlyItsBradley, ha trovato alcuni file che anticipano questa nuova tecnologia. La novità più grande delVR Index è che sarà, allo stesso modo di Oculus Quest. Cosa significa questo? Che non si avrà bisogno di una connessione al PC per funzionare. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Valve lavoro

Eurogamer.it

Index Quanto alle caratteristiche diDeckard, il visore sarebbe dotato di un processore interno che permetterebbe di farlo funzionare anche senza collegamento via cavo al PC; a questo si ...Avremo altro da condividere su quelquando verrà lanciato ". NEWS ORIGINALE : L'ultima beta di Steam sembra portare un grosso cambiamento per lo store: sembra infatti che siano stati ...Valve è chiara sul suo impegno per la realtà virtuale, è qualcosa che abbiamo già visto con Index VR e grandi giochi della statura di Half Life: Alyx (oltre alla sua futura console Steam Deck) e a qua ...Valve starebbe lavorando a un nuovo Visore VR standalone noto con nome in codice Deckard. Le conferme arrivano dallo youtuber Brad Lynch che avrebbe scovato diversi riferimenti al visore direttamente ...