Torino | assiste a un incidente tra un auto e un cinghiale | non soccorre i passeggeri ma porta via l’animale morto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Si è fermato per untra un‘e unavvenuto davanti a lui, ma, al posto dire gli occupanti della macchina, ha caricato nel bagaglio la carcassa deled è ripartito. È successo – come raccontato dall’edizione torinese di Repubblica – lungo la statale per Riva presso Chieri, in provincia di. “Ineravamo io, il mio compagno e mio figlio di 3 anni – ha raccontato una deidel veicolo coinvolto nello scontro – L’è distrutta, sono scoppiati tutti gli airbag, ma nessuno si è fatto male“. Quando ha sentito che un’altrasi stava avvicinando ha sperato in un aiuto o che qualcuno volesse accertarsi che che stessero tutti bene: “E invece ...