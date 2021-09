Soleil Sorge e Sophie Codegoni stanno flirtando? Le vibrazioni saffiche di cui avevamo bisogno al GF Vip – VIDEO

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Qui parte la ship, attenzione. Trac’è della malizia e un po’ dinell’aria: cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello Vip? Nascono le #Solphie:ha scherzato con, ipotizzando un innamoramento nei suoi confronti. La risposta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

GF Vip, Gianmaria Antinolfi echiariscono: 'Ero troppo fiero' Dopo le burrascose settimane vissute all'interno del GF Vip , Gianmaria Antinolfi ehanno finalmente parlato con serenità arrivando a ...... in sei edizioni, ha accolto diversi volti resi famosi dalla trasmissione di Maria De Filippi come Andrea Damante, Giulia De Lellis, Luca Onestini, Francesco Monte, Andrea Zelletta e,e ...E’ arrivato il momento di fare pace per Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Nelle scorse ore, i due coinquilini del Grande Fratello Vip 2021 si sono infatti (definitivamente?) chiariti sulle ...Al Gf Vip 6, Gianmaria Antinolfi chiarisce con Soleil Sorge: i due sembrano aver finalmente trovato un punto d'incontro ...