Serie C 2021 2022 | un gol | noia e qualche sbadiglio tra Piacenza e Legnano

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Match molto blando, a tratti noioso quello giocato traal Garilli. A passare in vantaggio, nel primo tempo sono proprio i padroni di casa con il gol di Cesarini. Il match poi è tutto qui e quasi nessuno riesce a dare pericoli all’avversario. La gara finisce 1-0 per i padroni di casa, che trovano la loro prima vittoria in campionato. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Come detto la partita è stata avara di emozioni, ma l’inizio è stato molto più che scoppiettante. Già al terzo minuto infatti è Cesarini che sblocca il match. Gol però annullato per il fallo di Dubickas su Bondioli. I padroni di casa però, a testa bassa, continuano a caricare e sfondano al 15?. Calcio di rigore, dal dischetto Cesarini, questa volta è tutto regolaree vantaggio. Alla mezz’ora c’è anche la possibilità del raddoppio, ma da due ...

Il Padova è inarrestabile. Sesta vittoria consecutiva nelle prime sei giornate della/2022 per i biancorossi, che all'Euganeo battono per 2 - 1 il Fiorenzuola . Ferri apre il match, ma nel secondo tempo una doppietta di Ceravolo regala i tre punti ai padroni di casa. LA ...Lamanga, da cui è stato tratto il film animato La forma della voce " disponibile su Netflix e Prime Video " ha lasciato nel cuore di chi lo ha letto e amato un turbinio di emozioni e ...Per il trentaquattrenne è scattato l’arresto per evasione e la denuncia in stato di libertà per il reato di furto Dai successivi accertamenti è stato possibile rintracciare il suo complice che, nelle ...Dettaglio che ha permesso alla polizia di rintracciarlo subito; gravato da numerosi precedenti, è stato deferito in stato di libertà per il furto Torino, 29 settembre 2021- Un segno dei tempi. I due s ...