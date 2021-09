Scuola media inferiore a due velocità, gli allievi del Sud restano indietro (Di mercoledì 29 settembre 2021) La Scuola secondaria di primo grado arranca. Il report della Fondazione Agnelli parla chiaro: gli apprendimenti non sono soddisfacenti, le disuguaglianze crescono, i divari territoriali sono ancora... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 settembre 2021) Lasecondaria di primo grado arranca. Il report della Fondazione Agnelli parla chiaro: gli apprendimenti non sono soddisfacenti, le disuguaglianze crescono, i divari territoriali sono ancora...

