Pensioni 2022, verso riforma dei coefficienti di trasformazione (Di mercoledì 29 settembre 2021) La riforma delle Pensioni 2022 potrebbe passare anche per un ripensamento dei coefficienti di trasformazione. I sindacati chiedono da tempo d’intervenire sul punto, in modo da considerare le differenze che sussistono tra le diverse tipologie di lavoro. Si tratta ovviamente di un tema complesso. Molti lavoratori ignorano il principio di funzionamento di questo strumento di calcolo dell’assegno, legato anche al tema dell’aspettativa di vita. Di fatto, nel sistema contributivo puro, anticipare l’uscita dal lavoro significa vedersi applicare al montante previdenziale accumulato un coefficiente più basso. Il procedimento si traduce quindi in una pensione più bassa, pertanto anche chi possiede i requisiti INPS utili per la pensione anticipata dovrà valutare l’effettiva convenienza ... Leggi su notizieora (Di mercoledì 29 settembre 2021) Ladellepotrebbe passare anche per un ripensamento deidi. I sindacati chiedono da tempo d’intervenire sul punto, in modo da considerare le differenze che sussistono tra le diverse tipologie di lavoro. Si tratta ovviamente di un tema complesso. Molti lavoratori ignorano il principio di funzionamento di questo strumento di calcolo dell’assegno, legato anche al tema dell’aspettativa di vita. Di fatto, nel sistema contributivo puro, anticipare l’uscita dal lavoro significa vedersi applicare al montante previdenziale accumulato un coefficiente più basso. Il procedimento si traduce quindi in una pensione più bassa, pertanto anche chi possiede i requisiti INPS utili per la pensione anticipata dovrà valutare l’effettiva convenienza ...

Advertising

AdornatoAntonio : RT @romatoday: Pensioni: il piano di Conte e del M5s per il dopo Quota 100 dal 1º gennaio 2022 - mandara_g : - TrendOnline : Dopo quota 100 si potrà ancora andare in pensione a 63 anni: scopri come! - Mauro5514 : RT @a70199617: #IL BUONSENSO Pensioni: il piano di Conte e del M5s per il dopo Quota 100 dal 1º gennaio 2022 - Majden3 : RT @a70199617: #IL BUONSENSO Pensioni: il piano di Conte e del M5s per il dopo Quota 100 dal 1º gennaio 2022 -