Pechino Express 2022: svelato il cast e quando andrà in onda (Di mercoledì 29 settembre 2021) La nuova edizione di Pechino Express può finalmente accendere i motori, in quanto la partenza si avvicina dopo che sembrava ormai lontanissima. Da quando è arrivato il Covid-19, infatti, il reality non ha avuto pace. Si sono susseguite prima le voci della cancellazione del programma e poi quelle di un possibile ritorno a fine pandemia. Tuttavia, la verità è quella emersa in queste ore: il reality avventuriero partirà nel 2022 e le coppie dei viaggiatori sono stati già svelati. Pechino Express 2022: cambio di rete e data d'inizio C'è tanta curiosità per la nuova edizione di Pechino Express soprattutto perchè sarà la prima sulla nuova rete. Da qualche anno, infatti, il reality è passato da Rai 2 a Sky Uno anche se non è mai andato in ...

