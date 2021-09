Non è l’Arena 29 settembre 2021, stasera in tv la prima puntata: anticipazioni, ospiti e temi del programma di Massimo Giletti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Torna questa sera, mercoledì 29 settembre, Massimo Giletti con la sua “Non è l’Arena“, il programma “storico” di La7 che dalla domenica ora ha cambiato giorno. Una piccola novità, ma tantissime conferme in quella che è una trasmissione di approfondimento e attualità molto seguita dal pubblico. Non è l’Arena 29 settembre 2021: anticipazioni e ospiti di stasera Il programma cambia giorno e andrà in onda ogni mercoledì su La7, sempre condotto da Massimo Giletti. Tantissime le inchieste, i servizi, gli approfondimenti proprio come è successo nella scorsa stagione, quando la trasmissione ha acceso i riflettori su tematiche molto importanti, come l’Ares ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Torna questa sera, mercoledì 29con la sua “Non è“, il“storico” di La7 che dalla domenica ora ha cambiato giorno. Una piccola novità, ma tantissime conferme in quella che è una trasmissione di approfondimento e attualità molto seguita dal pubblico. Non è29diIlcambia giorno e andrà in onda ogni mercoledì su La7, sempre condotto da. Tantissime le inchieste, i servizi, gli approfondimenti proprio come è successo nella scorsa stagione, quando la trasmissione ha acceso i riflettori su tematiche molto importanti, come l’Ares ...

