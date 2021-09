Milioni di Android senza Google | ecco perché

(Di mercoledì 29 settembre 2021) App come Gmail o YouTube non funzioneranno più sudi dispositivi: scopri le versioni a rischio e cosa fare

Advertising

infoitscienza : Smartphone Android, milioni di dispositivi obsoleti hanno perso l’accesso a Google: quali sono - tvdigitaldivide : Smartphone Android, milioni di dispositivi con versione 2.3.7 o inferiore hanno perso l’accesso a Google - angiuoniluigi : RT @Corriere: Milioni di telefoni Android hanno perso l’accesso alle applicazioni di Google: ecco perché - fedram67 : RT @Corriere: Milioni di telefoni Android hanno perso l’accesso alle applicazioni di Google: ecco perché - Corriere : Milioni di telefoni Android hanno perso l’accesso alle applicazioni di Google: ecco perché -

Ultime Notizie dalla rete : Milioni Android

... Videocamera di Sorveglianza, Qualità dell'immagine 2K super nitida, 3di pixel, Visuale a ... Display ultra fluido a 120Hz, 48MP+16MP Quad Fotocamera, 6.5 PolliciCellulari, 5000mAh ...Continua l'opera di pensionamento dei vecchi dispositivi da parte di Google . Nelle ultime oredi smartphonehanno ricevuto più di una brutta notizia. Ultima in ordine cronologico quella che vede i dispositivi dotati di sistema operativo2.3.7 (o versioni inferiori) ...MILIONI DI SMARTPHONE DICONO ADDIO A TUTTI I SERVIZI DI GOOGLE: ECCO PERCHE’. POTREBBE INTERESSARTI ? FaceTime di Apple sbarca su Android e Windows: funziona altrettanto bene? I dispositivi mobile a c ...App come Gmail o YouTube non funzioneranno più su milioni di dispositivi: scopri le versioni a rischio e cosa fare ...