Manny Pacquiao, addio alla boxe. 'La decisione più dura'. Si è candidato alla presidenza delle Filippine (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il filippino Manny Pacquiao ha annunciato il suo addio al pugilato parlando della 'decisione più dura' della sua vita. 'È difficile per me accettare che il mio tempo come pugile sia finito - ha detto ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 settembre 2021) Il filippinoha annunciato il suoal pugilato parlando della 'più' della sua vita. 'È difficile per me accettare che il mio tempo come pugile sia finito - ha detto ...

