Lozano | l' ex intermediario | Napoli è l' ambiente giusto per il messicano Sta giocando bene | e farà ancora meglio!

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Alessandro Monfrecola, agente ed exdi Hirving, ha lasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Di seguito le parole: “Sicuramenteè l’per. Quando nel primo anno non giocava, io ero l’unico che lo difendevo dicendo che sarebbe esploso. È reduce dal brutto infortunio col Messico e deve trovare la condizione migliore. Sono sicuro chebenissimo acome ha già fatto, e losoprattutto in futuro". Il suo ruolo preferito."Può giocare sia a destra che a sinistra, forse dalla posizione dove gioca Insigne può trovare il tiro a giro come il capitano, non capivo il perché Ancelotti lo faceva giocare centravanti. ...

Napoli Calcio - Alessandro Monfrecola, intermediario di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.