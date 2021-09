Lone Echo 2 per Oculus Rift dai creatori di The Order | 1886 ha una data di uscita definitiva

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Originariamente previsto per il 24 agosto, l'di2 è stata posticipata, due settimane prima della scadenza, ada destinarsi, ma ora ci sono buone notizie per tutti i giocatori che non vedevano l'ora di provare il titolo deiThe. Ready At Dawn aveva comunque ribadito l'intenzione di far uscire il suo titolo entro la fine dell'anno ma ha specificato che serviva un po' più di tempo di sviluppo per realizzare un sequel che fosse all'altezza delle aspettative. L'attesa tuttavia è stata breve visto che i giocatori potranno finalmente mettere le mani sul gioco dal 12 ottobre. Leggi altro...