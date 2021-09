Le principesse del GF VIP 6 hanno un segreto: il loro papà è in carcere e loro non hanno il sangue blu (Di mercoledì 29 settembre 2021) Arriva dal settimanale Oggi una notizia che potrebbe creare scompiglio fuori e dentro la casa del Grande Fratello VIP 6. Sono state presentate come le principesse 3.0 le sorelle che sono al momento nella casa del reality di Canale 5, una vita da copertina, una vita alla Riccanza. Ma c’è qualcosa che le tre principesse nascondono. O meglio, forse omettono ( e chissà magari Signorini aspettva ancora qualche tempo prima di mettere sul piatto questo doloroso argomento). C’è qualcosa che ancora non si sapeva delle sorelle Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè . Le tre ragazze si sono mostrate solari, sorridenti, pronte a scherzare e a divertirsi. E questa vita spensierata è anche quella che si vedeva prima sui loro social. Ma c’è un ma…Il padre delle principesse è in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 29 settembre 2021) Arriva dal settimanale Oggi una notizia che potrebbe creare scompiglio fuori e dentro la casa del Grande Fratello VIP 6. Sono state presentate come le3.0 le sorelle che sono al momento nella casa del reality di Canale 5, una vita da copertina, una vita alla Riccanza. Ma c’è qualcosa che le trenascondono. O meglio, forse omettono ( e chissà magari Signorini aspettva ancora qualche tempo prima di mettere sul piatto questo doso argomento). C’è qualcosa che ancora non si sapeva delle sorelle Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassiè . Le tre ragazze si sono mostrate solari, sorridenti, pronte a scherzare e a divertirsi. E questa vita spensierata è anche quella che si vedeva prima suisocial. Ma c’è un ma…Il padre delleè in ...

