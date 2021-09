Il 110 e lode vale doppio, Claudia e Roberta si laureano nello stesso giorno in Scienze matematiche: “Ma non faremo le insegnanti” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Due gemelle, Claudia e Roberta Cornale, studentesse della provincia di Brescia, si laureano, nello stesso giorno, nel medesimo ateneo, con lo stesso voto, 110 e lode. Le due ragazze, 22enni, hanno studiato insieme fin dalla scuola primaria e sono state sempre nella stessa classe. Una sincronia negli studi che ha raggiunto la sua perfezione nella laurea. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 settembre 2021) Due gemelle,Cornale, studentesse della provincia di Brescia, si, nel medesimo ateneo, con lovoto, 110 e. Le due ragazze, 22enni, hanno studiato insieme fin dalla scuola primaria e sono state sempre nella stessa classe. Una sincronia negli studi che ha raggiunto la sua perfezione nella laurea. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Il 110 e lode vale doppio, Claudia e Roberta si laureano nello stesso giorno in Scienze matematiche: “Ma non faremo… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Il 110 e lode vale doppio: le gemelle Claudia e Roberta si laureano lo stesso giorno con lo stesso voto in Scienze matemati… - repubblica : Il 110 e lode vale doppio: le gemelle Claudia e Roberta si laureano lo stesso giorno con lo stesso voto in Scienze… - lellacmilan : RT @cheodioo: Praticamente a non laurearsi con 110 e lode saremo io ed io ma che cazzo - cheodioo : Praticamente a non laurearsi con 110 e lode saremo io ed io ma che cazzo -