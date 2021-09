Halo Infinite ha una linea di abbigliamento tutta da acquistare (Di mercoledì 29 settembre 2021) Halo ha già una serie di merchandise targato Microsoft che consente di acquistare magliette e altri capi di abbigliamento. tuttavia, se cercate qualcosa di più specifico e soprattutto costoso, Super Groupies ha annunciato una collaborazione con Microsoft per una linea di abbigliamento a tema Halo Infinite. Come da descrizione, ogni articolo della collezione è ispirato "in modo unico" a Master Chief: tra questi troviamo una giacca, un orologio, un portafogli e uno zaino. I preordini sono già aperti e verranno chiusi una volta che l'azienda avrà raggiunto il limite massimo di unità vendute. Per quanto riguarda le spedizioni, la giacca, lo zaino ed il portafoglio dovrebbero essere inviati a fine febbraio 2022, mentre l'orologio sarà disponibile un mese ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 29 settembre 2021)ha già una serie di merchandise targato Microsoft che consente dimagliette e altri capi divia, se cercate qualcosa di più specifico e soprattutto costoso, Super Groupies ha annunciato una collaborazione con Microsoft per unadia tema. Come da descrizione, ogni articolo della collezione è ispirato "in modo unico" a Master Chief: tra questi troviamo una giacca, un orologio, un portafogli e uno zaino. I preordini sono già aperti e verranno chiusi una volta che l'azienda avrà raggiunto il limite massimo di unità vendute. Per quanto riguarda le spedizioni, la giacca, lo zaino ed il portafoglio dovrebbero essere inviati a fine febbraio 2022, mentre l'orologio sarà disponibile un mese ...

Advertising

Eurogamer_it : Annunciata una linea di abbigliamento a tema #HaloInfinite. - NejiGM : @Jeymew Vecchiooooooh esce Halo Infinite tranquillo dioccà - GameXperienceIT : Halo Infinite, arriva un sistema a inviti con codici per PC in vista del nuovo test - alfredopacino47 : RT @GameXperienceIT: Scoperti su Halo Infinite degli emblemi pieni di meme e riferimenti divertenti - IGNitalia : Una nuova prova programmata da 343 Industries ci ha permesso di provare per la seconda volta il multiplayer di… -