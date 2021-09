Grande Fratello Vip, “le sorelle Selassiè non sono vere principesse. E il padre è in carcere a Lugano per una truffa da 10 milioni” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tra i 22 concorrenti del Grande Fratello Vip 6 ci sono anche le sorelle Selassiè: Clarissa, Jessica e Lucrezia. In gara come unico concorrente, si sono presentate con il titolo di ‘principesse’, in quanto pronipoti dell’ultimo Imperatore di Etiopia, Hailè Selassiè. Tuttavia, stando a quanto riportato da Oggi, la verità sarebbe un’altra. Ma andiamo con ordine. Il settimanale ha innanzitutto rivelato che il padre delle tre ragazze è in prigione, a Lugano. Sembra infatti che l’uomo sia stato arrestato a Lussemburgo a giugno ed estradato da alcune settimane in Svizzera, dove dovrà scontare almeno tre mesi di carcere. Il motivo? Una truffa da 10 milioni di franchi. Inoltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) Tra i 22 concorrenti delVip 6 cianche le: Clarissa, Jessica e Lucrezia. In gara come unico concorrente, sipresentate con il titolo di ‘’, in quanto pronipoti dell’ultimo Imperatore di Etiopia, Hailè. Tuttavia, stando a quanto riportato da Oggi, la verità sarebbe un’altra. Ma andiamo con ordine. Il settimanale ha innanzitutto rivelato che ildelle tre ragazze è in prigione, a. Sembra infatti che l’uomo sia stato arrestato a Lussemburgo a giugno ed estradato da alcune settimane in Svizzera, dove dovrà scontare almeno tre mesi di. Il motivo? Unada 10di franchi. Inoltre ...

