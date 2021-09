GF Vip 2021: Jessica e Samy sempre più vicini – Video (Di mercoledì 29 settembre 2021) Jessica e Samy (US Endemol Shine) Dopo Lucrezia e i baci con Manuel Bortuzzo, un’altra principessa Hailé Selassié è “in love”. Nella casa del Grande Fratello Vip 2021 sembra infatti che stia nascendo del tenero tra Jessica e il modello egiziano Samy Youssef. La scorsa notte, i due concorrenti si sono infatti lasciati andare a delle tenere coccole sotto le coperte. Attimi che non sono passati inosservati a diversi coinquilini. Questa mattina, Samy ha spiegato a Francesca Cipriani che cosa è successo con Jessica: “Mi sono avvicinato… le faccio: ‘Ma ti fa piacere che sono qua?’. Lei mi fa: ‘Si. Sono contenta che sia qui’. E poi io da questo discorso qua, poi ci abbracciavamo, poi abbiamo mezzo dormito. Poi sentivo le porte che aprivano e loro venivano. (…) Tornavamo ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 29 settembre 2021)(US Endemol Shine) Dopo Lucrezia e i baci con Manuel Bortuzzo, un’altra principessa Hailé Selassié è “in love”. Nella casa del Grande Fratello Vipsembra infatti che stia nascendo del tenero trae il modello egizianoYoussef. La scorsa notte, i due concorrenti si sono infatti lasciati andare a delle tenere coccole sotto le coperte. Attimi che non sono passati inosservati a diversi coinquilini. Questa mattina,ha spiegato a Francesca Cipriani che cosa è successo con: “Mi sono avvicinato… le faccio: ‘Ma ti fa piacere che sono qua?’. Lei mi fa: ‘Si. Sono contenta che sia qui’. E poi io da questo discorso qua, poi ci abbracciavamo, poi abbiamo mezzo dormito. Poi sentivo le porte che aprivano e loro venivano. (…) Tornavamo ...

