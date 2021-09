Fdi, Figliomeni: senza legittimità statuto Ipa è assurdo parlare di nomina Cda (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “Rimaniamo basiti dal mix di superficialità e spregiudicatezza dell’amministrazione Raggi che, dopo cinque anni di nulla, non paga di aver fatto convocare l’Aula su un tema delicato relativo alle partecipate a poche ore dall’apertura dei seggi elettorali, vuole procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione dell’Ipa senza che l’Assemblea capitolina abbia potuto pronunciarsi sul nuovo statuto così come prescritto dalle norme di legge.” “Ci opporremo con ogni mezzo e denunceremo chi cercherà di fare dei blitz per continuare a garantire le poltrone ai soliti noti amichetti grillini che tantissimi danni hanno già causato.” “Siamo certi che, di tutto questo, i responsabili ne pagheranno in futuro le conseguenze con la magistratura contabile, ma non possiamo permettere che nell’immediato i cittadini e i dipendenti siano ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 29 settembre 2021) Roma – “Rimaniamo basiti dal mix di superficialità e spregiudicatezza dell’amministrazione Raggi che, dopo cinque anni di nulla, non paga di aver fatto convocare l’Aula su un tema delicato relativo alle partecipate a poche ore dall’apertura dei seggi elettorali, vuole procedere alladel Consiglio di amministrazione dell’Ipache l’Assemblea capitolina abbia potuto pronunciarsi sul nuovocosì come prescritto dalle norme di legge.” “Ci opporremo con ogni mezzo e denunceremo chi cercherà di fare dei blitz per continuare a garantire le poltrone ai soliti noti amichetti grillini che tantissimi danni hanno già causato.” “Siamo certi che, di tutto questo, i responsabili ne pagheranno in futuro le conseguenze con la magistratura contabile, ma non possiamo permettere che nell’immediato i cittadini e i dipendenti siano ...

