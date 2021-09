Esonda torrente nel Comasco | chiusa l' ex statale Lariana

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Unto la notte scorsa a Blevio, il piccolo paese sul lago di Como già pesantemente colpito dal maltempo nel mese di luglio. Non ci sono stati feriti e non sono segnalati sfollati. In ...

In particolare, la frazione di Capovico, al confine con il Comune di Como, è stata invasa da fango, massi e detriti in seguito all'esondazione delPertus: intorno alle 3 di notte il ...Squadre dei vigili del fuoco al lavoro, con il supporto di una mini pala e di un escavatore, dalle 03.30 del mattino a Blevio (Como), in località Capovico, per l'esondazione delPertus, ...Un torrente è esondato la notte scorsa a Blevio, il piccolo paese sul lago di Como già pesantemente colpito dal maltempo nel mese di luglio. Non ci sono stati feriti e non sono segnalati sfollati. (AN ...(ANSA) – COMO, 29 SET – Un torrente è esondato la notte scorsa a Blevio, il piccolo paese sul lago di Como già pesantemente colpito dal maltempo nel mese di luglio. Non ci sono stati feriti e non sono ...