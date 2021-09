Ergastolo ostativo, in Parlamento via alle audizioni. L’Anm: “Mantenere distinzione tra boss che collaborano e quelli che non lo fanno” (Di mercoledì 29 settembre 2021) A sette mesi dalla sentenza della Consulta, il Parlamento comincia a occuparsi della legge sull’Ergastolo ostativo. La commissione Giustizia della Camera ha iniziato le audizioni sulla norma che impedisce ai detenuti per reati di tipo mafioso e terrorismo di accedere alla libertà condizionata se non hanno collaborato. Nell’aprile scorso la Corte costituzionale ha decretato l’incostituzionalità di quella legge, concedento al Parlamento un anno di tempo per riscriverla. Se il legislatore non interverrà, modificando l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, pure i mafiosi stragisti che non hanno mai collaborato con la giustizia, come Giuseppe Graviano, potranno chiedere di accedere alla libertà vigilata dopo aver scontato 26 anni di carcere. Oggi in commissione sono stati auditi i vertici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 settembre 2021) A sette mesi dalla sentenza della Consulta, ilcomincia a occuparsi della legge sull’. La commissione Giustizia della Camera ha iniziato lesulla norma che impedisce ai detenuti per reati di tipo mafioso e terrorismo di accedere alla libertà condizionata se non hanno collaborato. Nell’aprile scorso la Corte costituzionale ha decretato l’incostituzionalità di quella legge, concedento alun anno di tempo per riscriverla. Se il legislatore non interverrà, modificando l’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, pure i mafiosi stragisti che non hanno mai collaborato con la giustizia, come Giuseppe Graviano, potranno chiedere di accedere alla libertà vigilata dopo aver scontato 26 anni di carcere. Oggi in commissione sono stati auditi i vertici ...

