Enola Holmes 2: Helena Bonham Carter tornerà nel sequel Netflix (Di mercoledì 29 settembre 2021) Helena Bonham Carter torna ad affiancare Millie Bobby Brown e Henry Cavill nel cast di Enola Holmes, nuovo capitolo delle avventure della sorellina di Sherlock Holmes. Helena Bonham Carter tornerà ad affiancare Millie Bobby Brown ed Henry Cavillin Enola Holmes 2, sequel del fortunato mistery Netflix incentrato sulla sorella minore di Sherlock Holmes. Nell'hit Netflix Enola Holmes, Helena Bonham Carter interpreta Eudoria Holmes, la matriarca della celebre famiglia di detective. In questa versione, Enola ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 settembre 2021)torna ad affiancare Millie Bobby Brown e Henry Cavill nel cast di, nuovo capitolo delle avventure della sorellina di Sherlockad affiancare Millie Bobby Brown ed Henry Cavillin2,del fortunato misteryincentrato sulla sorella minore di Sherlock. Nell'hitinterpreta Eudoria, la matriarca della celebre famiglia di detective. In questa versione,...

