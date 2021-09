(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ambra Angiolini ed Eva Riccobono sono le protagoniste della campagna lanciata da Laboratoirescon l’hashtag #ogniversionediTe. Per promuovere laanti-age e coinvolgere tutte le donnecondivisione della propria idea di bellezza unica e irripetibile. In una parola: autentica. Le star che compiono 40 anni nel 2021: isegreti beauty guarda le foto Ambra Angiolini ed Eva Riccobono,autentiche perUniche e inconfondibili, Ambra Angiolini (44) ...

Advertising

Moni87813164 : @Signorasinasce Ma buongiorno a tutte e due,bellezze! ???? - _Iride_24 : Uscite tutte le fancam HanKer che avete voglio retwittarle tutte voglio la tl PIENA di queste due bellezze qui ?? - Andy49681098 : Ei gente tra lei e lui scegliere non saprei !!! Mi inginocchio a queste due bellezze rare che insieme farebbero sco… - Mauro75725114 : RT @RisorseCoop: ???????Il prossimo fine settimana due bellissime escursioni con le nostre guide ambientali escursionistiche alla scoperta del… - roberta_fasani : @RCatuso Due bellezze diverse -

Ultime Notizie dalla rete : Due bellezze

Tempi.it

... proiettata oggi più che mai verso strategie di attrazione turistica attraverso le sue... Gli ingressi sono consentiti a un massimo dipersone per volta , salvo conviventi, con ...... un evento unico nel suo genere per tutti gli appassionati delleruote, maschi e femmine. Con ... Dopo la lunga sosta alla scoperta delledel piccolo borgo della "morgia", con tanto di ...Due bellezze made in Italy molto diverse ma simili nella loro autenticità. Due interpreti perfette per la linea Premium di Lierac ...Adesso ce la dovete spiegare, questa cosa per cui la spigolatrice di Sapri non può mostrare il lato b. Statue curvy e muse di Gucci. Un anno fa a Savona, tra Mercato Civico e parcheggio dell’Arsenale, ...