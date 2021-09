Daniel Craig, Ana De Armas, Kate Middleton: a Londra il red carpet-sfilata di “No time to die” (Di mercoledì 29 settembre 2021) Due e più anni di attesa, due cambi di data, ma ora ci siamo. No time to die, l’ultimo James Bond interpretato da Daniel Craig esce al cinema domani 30 settembre. Intanto, ieri sera, in alcune città si sono tenute le prèmiere. La più importante delle quali resta Londra, ovviamente. Che non ha deluso. Perché essendo 007 agente al servizio di sua maestà, di rigore i reali si devono presentare. E appunto sul red carpet che porta all’ingresso della Royal Albert Hall, ecco che sono arrivate Kate Middleton e Camilla con i consorti (cercate i loro nomi su Google se non sapete chi sono). Leggi anche › James Bond al femminile? Daniel Craig dice no ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 29 settembre 2021) Due e più anni di attesa, due cambi di data, ma ora ci siamo. Noto die, l’ultimo James Bond interpretato daesce al cinema domani 30 settembre. Intanto, ieri sera, in alcune città si sono tenute le prèmiere. La più importante delle quali resta, ovviamente. Che non ha deluso. Perché essendo 007 agente al servizio di sua maestà, di rigore i reali si devono presentare. E appunto sul redche porta all’ingresso della Royal Albert Hall, ecco che sono arrivatee Camilla con i consorti (cercate i loro nomi su Google se non sapete chi sono). Leggi anche › James Bond al femminile?dice no ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'No time to Die', James Bond più romantico e post Mee-too. Da domani il venticinquesimo capitolo, l'ultimo con Dani… - Claudicans : Invece sta benissimo. Lui è Daniel Craig non James Bond. - federicogironi : RT @comingsoonit: Venticinquesimo film della saga, ultimo dell'era Craig, #NoTimeToDie è un film che fa i conti con tempo che passa, con la… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: Per James Bond anteprima scintillante con i Royals, Kate coperta d'oro. L'addio di Daniel Craig al ruolo di 007 con 'No T… - IlBlogdiAndy : RT @Agenzia_Ansa: 'No time to Die', James Bond più romantico e post Mee-too. Da domani il venticinquesimo capitolo, l'ultimo con Daniel Cra… -