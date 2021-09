Covid | Lamorgese | 8% non vaccinati tra le forze di polizia

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Non sono 20mila i nontra ledi, ma “circa l?8 per cento”. Lo ha precisato il ministro dell’Interno, Luciana, partecipando al Festival delle Città in corso a Roma. Tuttavia “in questi giorni c’è stato un incremento di coloro che hanno chiesto di vaccinarsi”, ha aggiunto la titolare del Viminale. “Ho ritenuto che le dichiarazioni del vicequestore Schilirò fossero gravi ma col capo dellaho detto di valutare eventuali responsabilità, è un’attività che viene svolta dal Dipartimento di pubblica sicurezza. Su questo aspetto specifico il capo dellaè assolutamente impegnato”, ha detto, parlando della funzionaria che sabato scorso ha preso la parola a una manifestazione No vax schierandosi contro il green pass.

Ma in questi giorni "c'è stato un incremento di coloro che hanno chiesto di vaccinarsi", ha aggiunto la titolare del Viminale in un intervento al Festival delle Città ...