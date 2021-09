Caso Morisi | la procuratrice | Non abbiamo reso noi nota l' inchiesta | chi lo dice ci insulta

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Chicose tanto assurde dovrebbe anche spiegare quale sarebbe stato il nostro interesse. Altrimenti è solo un insulto all’intelligenza delle persone”. Loin una intervista al Corriere della Sera ladi Verona, Angela Barbaglio, in merito alle indagini che vedono coinvolto Luca, ex guru della comunicazione della Lega. “Ho l’assoluta certezza che nulla è stato detto da noi e posso assicurare che nulla è stato detto dai carabinieri, quindi sinceramente non capisco proprio questa uscita. Del resto per noi parlano i fatti - afferma - Trattiamo il fascicolo come gli altri, non c’è alcun interesse per gli effetti sull’elettorato”. Laevidenzia che la perquisizione risale “a metà agosto. Che motivo avremmo avuto di far uscire adesso la notizia?”. E in merito alle ...