Calciomercato Inter | arriva la conferma | “Non rinnoverà”

(Di mercoledì 29 settembre 2021) Ildell’comincia ad assumere contorni definiti. I nerazzurri potrebbero già fiondarsi sul primo rinforzo. Marotta è pronto a fiondarsi sul giocatore (Getty Images)Poche settimane fa tutti i giornali registravano l’esse dell’per André Onana, portiere dell’Ajax in scadenza di contratto. Le sue caratteristiche e i parametri economici ne fanno un candidato ideale per la porta nerazzurra. Una novità nella sua situazione potrebbe accelerare le trattative. Prima della gara di Champions League contro il Besiktas, il direttore sportivo dell’Ajax Marc Overmars ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non stiamo parlando del rinnovo di Onana. Ci abbiamo provato ma abbiamo deciso di andare oltre. Nonil contratto con noi“. Leggi ...

L'nel frattempo si sarebbe defilata, occhio invece alla Juventus. I bianconeri starebbero valutando un'operazione più complessa, che comprenderebbe anche l'eventuale passaggio di Kulusevski al ...La scorsa estate Adriano Galliani è riuscito a soffiarlo alla concorrenza di più di 15 club che gli avevano presentato delle offerte: Juventus,, Milan ma non soltanto, anche club inglesi, ...Dopo i deludenti risultati di Inter e Milan, oggi tocca ad Atalanta ... PROBABILI FORMAZIONI Atalanta-Young Boys (calcio d'inizio alle ore 18.45 in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Infinity ...Ha ricevuto tante critiche in questo inizio di stagione anche il portiere dell'Inter Handanovic, che a fine stagione potrebbe lasciare la società nerazzurro. Il capitano ha il contratto in ...