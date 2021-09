Brindisi, un operaio è morto per il crollo del tetto di una palazzina in ristrutturazione (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella giornata di oggi, mercoledì 29 settembre, si contano due vittime per incidenti sul lavoro. La prima è un operaio morto nel Foggiano mentre lavorava in un cantiere sull’A14. La seconda è un muratore di 42 anni, Benito Branca, morto mentre stava ristrutturando una palazzina a Mesagne, in provincia di Brindisi. L’uomo si trovava sul marciapiedi, quando sono crollati l’impalcatura, il balcone e parte del solaio le cui macerie lo hanno schiacciato. In pochi istanti si è creato un cumulo di detriti. I presenti hanno iniziato a scavare a mani nude, ma per il 42enne non c’è stato nulla da fare. Il muratore era titolare di una ditta individuale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e gli investigatori dello Spesal della Asl di Brindisi. Leggi su tpi (Di mercoledì 29 settembre 2021) Nella giornata di oggi, mercoledì 29 settembre, si contano due vittime per incidenti sul lavoro. La prima è unnel Foggiano mentre lavorava in un cantiere sull’A14. La seconda è un muratore di 42 anni, Benito Branca,mentre stava ristrutturando unaa Mesagne, in provincia di. L’uomo si trovava sul marciapiedi, quando sono crollati l’impalcatura, il balcone e parte del solaio le cui macerie lo hanno schiacciato. In pochi istanti si è creato un cumulo di detriti. I presenti hanno iniziato a scavare a mani nude, ma per il 42enne non c’è stato nulla da fare. Il muratore era titolare di una ditta individuale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e gli investigatori dello Spesal della Asl di

