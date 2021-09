Aggressione titolare Arca di Rita | “Mi voleva violentare e uccidere Ho pensato di morire”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 29 settembre 2021) “Mi ha detto che doveva buttare via il mio telefono, così non mi trovavano più. Che mi stava portando al cimitero, che mi avrebbe violentato e poi ucciso”. Il racconto al Caffè Tv dell’subita ieri dalladell’di, l’Associazione animalista di Nettuno, è drammatico. Sulle mani ha ancora i segni dei morsi, mentre sulle ginocchia le ferite per essersi buttata dall’auto in corsa per sfuggire al 36enne bulgaro che l’aveva fatta salire in macchina con la forza. L’incubo della donna inizia dieci giorni fa, quando una donna rumena chiede adi far lavorare suo figlio. Leggi anche: Nettuno, uccide il cane di una donna, la molesta e la minaccia di morte: fermato ad Aprilia I precedenti penali del giovaneaccetta di far lavorare l’uomo. Ma non sa che ha ...