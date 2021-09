Vaccini, l’Asl Napoli 2 Nord: “Domani al via dosi per gli over 80” (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Al via da Domani, 29 settembre, la somministrazione della terza dose dei Vaccini Pfizer e Moderna per tutti gli over 80 residenti sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord. La vaccinazione per la terza dose, informa l’Asl, sarà possibile senza alcuna prenotazione presso i sette centri vaccinali straordinari aperti dall’Azienda (Ischia, Pozzuoli, Giugliano, Frattaminore, Mugnano, Afragola, Acerra), in 87 farmacie che sono accreditate per la vaccinazione e dai circa 900 Medici di Famiglia. L’Azienda, sottolinea la nota, ha già sottoposto alla terza dose 700 cittadini, tra cui i pazienti dei centri dialisi e alcuni anziani ospiti delle RSA e delle case di cura private presenti sul proprio territorio. Da gennaio ad oggi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Al via da, 29 settembre, la somministrazione della terza dose deiPfizer e Moderna per tutti gli80 residenti sul territorio del. La vaccinazione per la terza dose, informa, sarà possibile senza alcuna prenotazione presso i sette centri vaccinali straordinari aperti dall’Azienda (Ischia, Pozzuoli, Giugliano, Frattaminore, Mugnano, Afragola, Acerra), in 87 farmacie che sono accreditate per la vaccinazione e dai circa 900 Medici di Famiglia. L’Azienda, sottolinea la nota, ha già sottoposto alla terza dose 700 cittadini, tra cui i pazienti dei centri dialisi e alcuni anziani ospiti delle RSA e delle case di cura private presenti sul proprio territorio. Da gennaio ad oggi ...

