Una Vita, anticipazioni oggi 28 settembre: Camino resta con Ildefonso, ma è triste (Di martedì 28 settembre 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 28 settembre 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Camino e Ildefonso hanno avuto un toccante confronto. Lui, dopo la guerra, è impotente e sterile. Lei non vuole lasciarlo, ma non è felice. E rifiuta un tentativo di avvicinamento del marito. Camino e Ildefonso hanno parlato a lungo. La Pasamar voleva capire come mai il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 28 settembre 2021)“Una”, puntata del 282021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10?hanno avuto un toccante confronto. Lui, dopo la guerra, è impotente e sterile. Lei non vuole lasciarlo, ma non è felice. E rifiuta un tentativo di avvicinamento del marito.hanno parlato a lungo. La Pasamar voleva capire come mai il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

AAlciato : C’è il video. Ci sono le prove. C’è una faccia. Squalificare a vita il Mike Tyson in questione dovrebbe essere piut… - DadoneFabiana : Dobbiamo implementare un nuovo modo di pensare il lavoro e la sua organizzazione permettendo un equilibrio sano tra… - GoalItalia : ?? 'Nascere romani e romanisti è un privilegio, fare il capitano di questa squadra è stato un onore' ???? Una vita co… - GerberArancio : @CasaLettori A #CasaLettori amiamo l’arte “In ogni quadro è misteriosamente racchiusa un’intera vita, una vita pie… - SToscano1986 : RT @RosariaMirage: ' Basterebbe dirselo Un mi manchi invece Che continuare a Mancarsi in silenzio Per una vita'. *M. B*.… -