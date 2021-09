Udinese, Udogie insidia Stryger Larsen? I dubbi di Gotti sulle fasce, fra Molina e Soppy (Di martedì 28 settembre 2021) Tre sconfitte consecutive e zero gol segnati. Sfide certamente proibitive per l'Udinese (Napoli, Roma e Fiorentina), ma l'amarezza resta tanta per quanto raccolto nelle ultime gare, specialmente lungo ... Leggi su gazzetta (Di martedì 28 settembre 2021) Tre sconfitte consecutive e zero gol segnati. Sfide certamente proibitive per l'(Napoli, Roma e Fiorentina), ma l'amarezza resta tanta per quanto raccolto nelle ultime gare, specialmente lungo ...

Advertising

Udinese_1896 : #UdineseFiorentina 0-1 71' Doppia sostituzione per l'Udinese: escono Nuytinck e Larsen, entrano Udogie e Molina #ForzaUdinese ???? - ematr_86 : Udogie nemmeno in campo oggi, unico italiano dell'Udinese è il portierone Marco Silvestri #ItaliaTeam #Azzurri - Lionmars : RT @dan_maze: silvestri samir nuytinck becao udogie makengo walace pereyra soppy deulofeu beto questa è prime udinese. è tipo udinese ud… - VoceGiallorossa : ??? @Udinese_1896, Udogie: 'Ci tenevo a far bene contro la Roma, peccato per il risultato' #ASRoma #RomaUdinese - LAROMA24 : Roma-Udinese, Udogie: 'Peccato per il risultato, ma la strada è quella giusta' #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Udogie Udinese, Udogie insidia Stryger Larsen? I dubbi di Gotti sulle fasce, fra Molina e Soppy Tre sconfitte consecutive e zero gol segnati. Sfide certamente proibitive per l'Udinese (Napoli, Roma e Fiorentina), ma l'amarezza resta tanta per quanto raccolto nelle ultime gare, specialmente lungo quelle corsie laterali che nelle prime partite hanno fatto la differenza nella ...

Udinesemania: cambiare per ripartire. La rivoluzione tattica è alle porte A reggere questo modulo più propositivo due mediani, che l'Udinese ha già in rosa, Walace e Makengo ... Larsen , Udogie , Molina e Soppy sono tutti giocatori abili a spingere ma che dietro concedono ...

Udinese, Udogie insidia Stryger Larsen? I dubbi di Gotti fra Molina e Soppy La Gazzetta dello Sport QUI UDINESE, Gotti cambia poco. Novità sulle fasce Nel corso della sfida di domani contro la Fiorentina, Gotti proverà a ripetere la prestazione offerte con la Roma, mantenendo intatta l’ossatura di partenza. Probabili ...

Udinesemania: cambiare per ripartire. La rivoluzione tattica è alle porte Ieri contro la Fiorentina è arrivata la terza sconfitta in una settimana per l'Udinese. Una sconfitta molto simile a quella subita giovedì scorso ...

Tre sconfitte consecutive e zero gol segnati. Sfide certamente proibitive per l'(Napoli, Roma e Fiorentina), ma l'amarezza resta tanta per quanto raccolto nelle ultime gare, specialmente lungo quelle corsie laterali che nelle prime partite hanno fatto la differenza nella ...A reggere questo modulo più propositivo due mediani, che l'ha già in rosa, Walace e Makengo ... Larsen ,, Molina e Soppy sono tutti giocatori abili a spingere ma che dietro concedono ...Nel corso della sfida di domani contro la Fiorentina, Gotti proverà a ripetere la prestazione offerte con la Roma, mantenendo intatta l’ossatura di partenza. Probabili ...Ieri contro la Fiorentina è arrivata la terza sconfitta in una settimana per l'Udinese. Una sconfitta molto simile a quella subita giovedì scorso ...