sportli26181512 : Torino, verso la Juve in emergenza: si ferma Ansaldi: Solo terapie per l'argentino dopo il trauma contusivo al gino… - infoitsport : QUI TORINO - Ola Aina ha ripreso ad allenarsi, Zaza e Belotti corrono verso la Juve - gilnar76 : Juve Chelsea: la partenza dei Blues verso Torino – FOTO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea…

Torino, verso la Juve in emergenza: si ferma Ansaldi TORINO - Soltanto terapie per Cristian Ansaldi , che non ha preso parte all'allenamento odierno del Torino . L'esterno ha subito un trauma contusivo al ginocchio sinistro e le sue condizioni andranno valutate dallo staff medico granata in vista del derby di sabato contro la Juventus . Rischia dunque ...

Torino, migliorano le condizioni di due attaccanti Sarà molto difficile che sabato, nel derby contro la Juventus, Andrea Belotti e Simone Zaza scenderanno in campo, difficilmente potranno anche solo sedere ...

