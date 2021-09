Sampdoria, Ferrero: “Non vogliamo i soldi dal Governo ma gli stadi aperti al 100%” (Di martedì 28 settembre 2021) “Gliela devo chiedere io una cosa a Draghi, a nome dei 38 milioni di tifosi italiani, non vogliamo soldi, ma di aprire gli stadi al 100%, che devono essere la casa dei tifosi per tutta la settimana. Chiedo la semplificazione delle concessioni, e la rateizzazione dell’Irpef. Andiamo al cento per cento per cinema e stadi e chiudiamo la pratica”. Lo ha detto il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, a La7 a L’aria che tira: “Non possiamo stare lì con la mano tesa a chiedere l’elemosina. Cosa cambia tra 80 e 100 per cento? Il problema dei vaccini è risolto, ora fateci lavorare che non abbiamo chiesto neanche i ristori, come li ha chiamati il signor Conte”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) “Gliela devo chiedere io una cosa a Draghi, a nome dei 38 milioni di tifosi italiani, non, ma di aprire glial, che devono essere la casa dei tifosi per tutta la settimana. Chiedo la semplificazione delle concessioni, e la rateizzazione dell’Irpef. Andiamo al cento per cento per cinema ee chiudiamo la pratica”. Lo ha detto il presidente della, Massimo, a La7 a L’aria che tira: “Non possiamo stare lì con la mano tesa a chiedere l’elemosina. Cosa cambia tra 80 e 100 per cento? Il problema dei vaccini è risolto, ora fateci lavorare che non abbiamo chiesto neanche i ristori, come li ha chiamati il signor Conte”. SportFace.

