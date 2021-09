Quel piano della Cia per rapire e assassinare Julian Assange (Di martedì 28 settembre 2021) Un clamoroso e spregiudicato piano – mai attuato – maturato ai tempi dall’amministrazione Trump per rapire e magari assassinare il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange. È quanto emerge da un’inchiesta pubblicata su Yahoo News da tre giornalisti investigativi di grande fama, Zach Dorfman, Sean D. Naylor e Michael Isikoff. Nel corso del 2017, prima che InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 28 settembre 2021) Un clamoroso e spregiudicato– mai attuato – maturato ai tempi dall’amministrazione Trump pere magariil fondatore di WikiLeaks,. È quanto emerge da un’inchiesta pubblicata su Yahoo News da tre giornalisti investigativi di grande fama, Zach Dorfman, Sean D. Naylor e Michael Isikoff. Nel corso del 2017, prima che InsideOver.

Advertising

lc71488535 : RT @LaStampa: Morisi e quel festino della casa colonica: “E’ durato due giorni” - LaStampa : Morisi e quel festino della casa colonica: “E’ durato due giorni” - Amelia8811 : @Prudenza_Le_Mat Ti capisco..? nel maggio 2012 ero già in Emilia quando ci fu quel brutto terremoto a Mirandola.. a… - jeffoncehp : @Rheaoncehp le loro lingue si intreccino mettendo tutta la mancanza che ha avuto di lei in quel contatto finché non… - om_tatamic : IO AVEVO INTUITO QUALCOSA LA REAZIONE DI NAM ERA TROPPO PALESE DOPO CHE HOBI HA DETTO IN QUEL MODO. Comunque sono s… -