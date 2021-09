PSG | Anelka sicuro | «Messi deve mettersi al servizio di Mbappé»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 settembre 2021) L’ex attaccante francese Nicolasha parlato della situazioneal PSG, elogiandoNicolas, ex attaccante francese passato anche per la Juventus, in una intervista a Le Parisien ha parlato della situazione complicata dial PSG; elogiando. «guidare l’attacco perché è il numero 1.era al Barcellona, ma oraservireal suo. È al club da cinque anni erispettarlo. È un giocatore fenomenale in termini di velocità, non c’è nessuno migliore sul pianeta. Se il PSG vuole avere la squadra migliore,fare di tutto per tenerlo. Penso ...