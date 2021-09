Per Osimhen multa di duemila euro per la simulazione col Cagliari

(Di martedì 28 settembre 2021)to. Lacosta cara a Victorche secondo alcuni è stato preso di mira dagli arbitri. Il nigeriano ha ricevuto unadi“per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria nel match contro ilal San Paolo”. Un provvedimento probabilmente eccessivo – anche se automatico per le simulazioni – visto sia l’episodio in sé sia il trattamento anni Ottanta che il nigeriano ha subito per tutta la partita da parte di Godin. Uruguaiano che peraltro neanche con le brutte è riuscito ad arginare l’attaccante del Napoli.di tremilaanche per i fischietti usati dai tifosi. L'articolo ilNapolista.

Fabio Cannavaro, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Io futuro allenatore del Napoli? Sarebbe un sogno allenare la mia squadra del cuore, ma ora c'è un bravissimo allenator ...