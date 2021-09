Milano Wine Week | la settimana del vino DOC

Leggi su cityroma

(Di martedì 28 settembre 2021) Per unasarà la capitale del. Dal 2 al 9 ottobre la città sarà suddivisa inDistrict, corrispondenti ad alcuni dei quartieri, nei quali i ristoranti, i locali ed esercizi di somministrazione realizzeranno attività speciali in collaborazione con i Consorzi di Tutela partner. Torna dal 2 al 9 ottobre la, 10 giorni per andare alla scoperta dei vini a Denominazione in giro per la città. Durante la giornata si susseguiranno degustazioni, aperitivi e cene in pairing con le DOC regionali. Dieci le Denominazioni italiane presenti in altrettantidistrict. Il Franciacorta si troverà in zona Brera/Garibaldi/Solferino; il Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti DOCG in Sempione/Arco della Pace; il Consorzio ...