Milano, corteo no Green pass in centro, 41 denunciati (Di martedì 28 settembre 2021) Sono scattate le prime 41 denunce ai No Green pass violenti che hanno partecipato, sabato in centro. Una parata non più tanto pacifica, ma con forti momenti di tensione. Tre persone, due uomini e una ... Leggi su leggo (Di martedì 28 settembre 2021) Sono scattate le prime 41 denunce ai Noviolenti che hanno partecipato, sabato in. Una parata non più tanto pacifica, ma con forti momenti di tensione. Tre persone, due uomini e una ...

Advertising

borghi_claudio : Altra possibilità: siete fra i molti che erano in corteo ieri a Milano, arrabbiati perché la stampa vi ignora o vi… - borghi_claudio : Il corteo #NoGreenPass in Ticinese a Milano era molto grande. A parte qualche personaggio sospetto in testa al cort… - Tg3web : Anche questo sabato i No Green Pass sono scesi in strada. Momenti di tensione al corteo di Milano, piena per metà p… - blackarrowXVR : RT @MILinMOV: IN PIAZZA PER IL CLIMATE STRIKE Ragazzi e ragazze in piazza per lo sciopero globale per il clima di oggi. Il corteo di @FFF_… - romi_andrio : RT @rep_milano: Cacciatori in corteo a Milano, in 500 protestano contro la Regione: 'Promesse non mantenute, la caccia non si tocca' https:… -