Milan, Baresi: “Maldini? Grazie a lui la squadra sta crescendo tantissimo” (Di martedì 28 settembre 2021) Franco Baresi, vice presidente onorario del Milan, ha parlato del lavoro da dirigente di Paolo Maldini. Queste le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 settembre 2021) Franco, vice presidente onorario del, ha parlato del lavoro da dirigente di Paolo. Queste le dichiarazioni

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Baresi: “#Maldini? Grazie a lui la squadra sta crescendo tantissimo” #ACMilan #SempreMilan - sportli26181512 : Baresi: 'Bravo Maldini, sta mostrando tutta la sua competenza come dirigente': Franco Baresi, storica bandiera del… - BORBOR_SLY : RT @MilanNewsit: Baresi: 'Non ho mai pensato di cambiare maglia. Il Milan era la mia seconda famiglia' - TOSADORIDANIELA : RT @la_rossonera: ??? #Baresi ai???di Folha: 'Non ho mai pensato di cambiare maglia. Il #Milan era la mia seconda famiglia' Queste le sue par… - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ??? #Baresi: Il Milan era la mia seconda famiglia. Perchè non ci sono più giocatori che giocano in una sola squadra? Perch… -