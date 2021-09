Milan-Atletico: Pioli non recupera il calciatore! (Di martedì 28 settembre 2021) Stefano Pioli ha scelto i giocatori in vista del big match di questa sera alle 21.00 a San Siro contro l’Atletico Madrid di Simeone. L’allenatore rossonero dovrà rinunciare nuovamente ad Ibrahimovic e Kjaer non ancora recuperati. Il Milan recupera però Alessandro Florenzi. Nel dettaglio i convocati dal tecnico del Milan sono: PORTIERI: Jungdal, Maignan, Tatarusanu DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori CENTROCAMPISTI: Bennacer, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI: Giroud, Leão, Maldini, Rebic. La probabile formazione di Pioli vedrà nel reparto difensivo Calabria a destra opposto ad Hernandez, mentre al centro saranno confermati Romagnoli e Tomori. Kessie e Tonali saranno i mediani con Leao ... Leggi su rompipallone (Di martedì 28 settembre 2021) Stefanoha scelto i giocatori in vista del big match di questa sera alle 21.00 a San Siro contro l’Madrid di Simeone. L’allenatore rossonero dovrà rinunciare nuovamente ad Ibrahimovic e Kjaer non ancorati. Ilperò Alessandro Florenzi. Nel dettaglio i convocati dal tecnico delsono: PORTIERI: Jungdal, Maignan, Tatarusanu DIFENSORI: Ballo-Touré, Calabria, Florenzi, Gabbia, Hernández, Kalulu, Romagnoli, Tomori CENTROCAMPISTI: Bennacer, Díaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI: Giroud, Leão, Maldini, Rebic. La probabile formazione divedrà nel reparto difensivo Calabria a destra opposto ad Hernandez, mentre al centro saranno confermati Romagnoli e Tomori. Kessie e Tonali saranno i mediani con Leao ...

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - QuiMediaset_it : #ChampionsLeague Alle 21 in esclusiva in chiaro su #Canale5 #MilanAtleticoMadrid con la telecronaca di… - morelli_rinaldo : Presentiamo il nostro prossimo avversario in Champions League, l'Atletico Madrid di Diego Simeone.… - infoitsport : Milan-Atletico M.: come sta la squadra di Simeone - pippoinzaghi_09 : RT @AntoVitiello: #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore si è a… -