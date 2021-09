Milan-Atletico Madrid, programma e telecronisti Sky e Mediaset Champions League 2021/2022 (Di martedì 28 settembre 2021) Il programma e i telecronisti su Sky e Mediaset di Milan-Atletico Madrid, match valido per la seconda giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. I rossoneri ospitano i colchoneros con l’obiettivo di provare a far punti per non affossare le proprie speranze di approdare agli ottavi. La squadra di Pioli è apparsa in gran forma e in crescita, mentre i ragazzi di Simeone non se la passano bene ultimamente. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 28 settembre. Milan-Atletico Madrid sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi e su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 settembre 2021) Ile isu Sky edi, match valido per la seconda giornata dei gironi di. I rossoneri ospitano i colchoneros con l’obiettivo di provare a far punti per non affossare le proprie speranze di approdare agli ottavi. La squadra di Pioli è apparsa in gran forma e in crescita, mentre i ragazzi di Simeone non se la passano bene ultimamente. Fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 28 settembre.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi e su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. SportFace.

Advertising

AntoVitiello : #Kjaer non convocato contro l'Atletico Madrid in #Champions a scopo precauzionale, per non rischiare. Il difensore… - UEFAcom_it : L'arrivo dei Rossoneri ??? I vostri pronostici per Milan-Atletico? ?? - SkySport : Milan-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague #MilanAtleticoMadrid - infoitsport : Stasera l'Atletico Madrid, Costacurta: 'Peggior avversario possibile per questo giovane Milan' - infoitsport : LIVE MN - Verso Milan-Atletico Madrid: rossoneri arrivati a San Siro -