Incontro Draghi - sindacati | c' è intesa per sicurezza sul lavoro

Advertising

Agenzia_Ansa : Incontro sulla sicurezza sul lavoro, i sindacati da Draghi. Il premier: 'C'è intesa su questi temi, è stato trovato… - fattoquotidiano : Sicurezza sul lavoro, incontro Draghi-sindacati. Arriva il rafforzamento del potere di sospendere le attività in ca… - Coninews : Domani il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà al Quirinale i medagliati olimpici e paralimpici… - QdSit : #Lavoro, il premier #Draghi vede i #sindacati. “Incontro utile”. Individuato prima di tutto un metodo, ma definiti… - VittorioCocive1 : RT @cgilnazionale: #Salute e #sicurezza, ma anche #investimenti e #Pnrr nell'incontro a Palazzo Chigi. #MaurizioLandini: 'C'è l'impegno del… -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Draghi

'E' stato unmolto utile per fissare un metodo di lavoro' ha detto il presidente del Consiglio. Il leder di Cgil Maurizio Landini ha parlato di risposte concrete da parte del ..."Unmolto utile per fissare un metodo di lavoro". Così il presidente del Consiglio, Mario, ha definito il vertice di lunedì pomeriggio con i sindacati , durante il quale - in vista del ' ...Incontro positivo a Palazzo Chigi sul potenziamento e sulla revisione delle sanzioni alle aziende. Scatterà la sospensione per chi viola le norme. Al via una banca dati degli infortuni. ( Agi) ...Le misure contro gli incidenti in fabbrica verranno inasprite e l'attività aziendale subito sospesa: è il primo passo per la costruzione del Patto sociale - Soddisfatti sia il premier che i sindacati ...