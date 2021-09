Il robot made in Brianza progettato per i lavori più pesanti in azienda (Di martedì 28 settembre 2021) Un braccio di RoBee (foto Oversonic robotics)Un robot umanoide alto 1,7 metri e pesante 65-75 chilogrammi, dotato di intelligenza artificiale che, secondo gli ideatori, potrà dimostrare la sua utilità in contesti produttivi e sociali affiancando l’uomo nei lavori gravosi e ripetitivi o in condizioni rischiose a livello sanitario. Il suo nome è RoBee ed è fra i primissimi esemplari di automa made in Italy di questo genere, pensato per applicazioni industriali e prodotto da Oversonic robotics. Dopo due anni di lavoro, il prototipo è stato presentato lunedì al design museum dell’Associazione per il disegno industriale a Milano dall’azienda di Besana Brianza (Monza), fondata da Paolo Denti, amministratore delegato e Fabio Puglia, laureato in matematica e fisica con ... Leggi su wired (Di martedì 28 settembre 2021) Un braccio di RoBee (foto Oversonicics)Unumanoide alto 1,7 metri e pesante 65-75 chilogrammi, dotato di intelligenza artificiale che, secondo gli ideatori, potrà dimostrare la sua utilità in contesti produttivi e sociali affiancando l’uomo neigravosi e ripetitivi o in condizioni rischiose a livello sanitario. Il suo nome è RoBee ed è fra i primissimi esemplari di automain Italy di questo genere, pensato per applicazioni industriali e prodotto da Oversonicics. Dopo due anni di lavoro, il prototipo è stato presentato lunedì al design museum dell’Associazione per il disegno industriale a Milano dall’di Besana(Monza), fondata da Paolo Denti, amministratore delegato e Fabio Puglia, laureato in matematica e fisica con ...

