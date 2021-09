I due partiti che decideranno il governo in Germania (Di martedì 28 settembre 2021) Sono i Verdi e i liberali dell'FDP: saranno determinanti nella futura coalizione di governo, la cui composizione non è affatto scontata Leggi su ilpost (Di martedì 28 settembre 2021) Sono i Verdi e i liberali dell'FDP: saranno determinanti nella futura coalizione di, la cui composizione non è affatto scontata

Advertising

rtl1025 : ?? 'In #Germania i due principali #partiti, per la prima volta, sommati non arrivano al 50%. Prima di perdersi in pr… - andrebramante : @MatteoSbarigia Ci sta ma mi chiedo se i liberali riuscirà ad accettare le richieste economiche dei due partiti, es… - worldernest : @tomasomontanari Di due partiti di governo. O non vogliamo parlare anche di Ottusangolo ... - andrebramante : @MatteoSbarigia Per come la vedo io Kenya è la migliore soluzione, la CDU a bilanciare i due partiti di centro sini… - ToxMagato : @gerypa @MauSci io ci lavoro in Germania, è colpa loro per lo schifo che hanno fatto e ditegli a Salvini e Meloni c… -