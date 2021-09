Giubileo 2025 e Expo 2030, la partita di Roma (di C. Calenda) (Di martedì 28 settembre 2021) (di Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, leader di Azione) Expo 2030 è un progetto fondamentale per la Capitale e non solo per i cittadini Romani, ma per tutti i cittadini italiani. Expo può essere un grande volano per la ripartenza della città, come lo è stata Expo 2015 per Milano. Per arrivarvi preparati, però, servono una serie di interventi imprescindibili che riportino Roma a essere una città decorosa e accogliente. Per questo, pensiamo che vada sfruttata subito l’opportunità del Giubileo 2025 - se Roma arriva preparata a questo grande evento, ad accogliere 45 milioni di pellegrini, lo sarà anche per accogliere il grande pubblico di Expo 2030. Proprio in ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 settembre 2021) (di Carlo, candidato sindaco di, leader di Azione)è un progetto fondamentale per la Capitale e non solo per i cittadinini, ma per tutti i cittadini italiani.può essere un grande volano per la ripartenza della città, come lo è stata2015 per Milano. Per arrivarvi preparati, però, servono una serie di interventi imprescindibili che riportinoa essere una città decorosa e accogliente. Per questo, pensiamo che vada sfruttata subito l’opportunità del- searriva preparata a questo grande evento, ad accogliere 45 milioni di pellegrini, lo sarà anche per accogliere il grande pubblico di. Proprio in ...

